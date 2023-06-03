Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına müdahale ediliyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali de zarar gördü. Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sevk edildi Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, 3 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.