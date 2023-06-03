AA

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali de zarar gördü.

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri sevk edildi

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye, 3 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Afşin-Elbistan B Termik Santrali