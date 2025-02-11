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İHA

Afyonkarahisar'da; Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcıların yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda takibe alınan V.F.T., M.U., S.S. ve M.O. isimli şahısların evlerine baskın düzenlenerek kullandıkları araçta arama yapıldı.

KOLA KUTUSU DAHİ ARANDI

Polis baskın yaptığı adreslerde uyuşturucu maddeleri doğalgaz kombisi ve kolanın içinde dahi ararken, uyuşturucu maddelerin büyük çoğunluğu araç içerisinde ele geçirildi.

Aramada 738 içimlik, kullanımlık sentetik peçete 1.4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 230 TL para ele geçirildi.

KİMİSİ TUTUKLANDI KİMİSİ SERBEST KALDI

Olay sonrası gözaltına alınan şahıslardan V.F.T., M.U. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, S.S. ve M.O. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.