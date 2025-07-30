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Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Binlerce asker adayının merakla beklediği bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
30.07.2025 10:32
Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Asker adaylarının beklediği haber geldi...

Ağustos sınıflandırma döneminde askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler, geçtiğimiz aylarda celp tercihlerini gerçekleştirmişti.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

TÜM BİLGİLERE E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.

MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

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