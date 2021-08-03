Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

TÜİK, 2021 Temmuz ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2021 Ağustos ayı kira artışı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı. Açıklamanın ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, ağustos ayında kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

Peki ağustos ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ağustos ayı kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,15 oranında zam yapabilecek.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Ağustos ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Ağustos 2021 Kira Artış Oranı: % 15,15

Ağustos Ayı Kira Zammı Tutarı: 155 TL

Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.155 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının ağustos ayında ödeyeceği kira zammı, 155 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.155 TL olarak gerçekleşmektedir.