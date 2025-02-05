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DHA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahsis ettiği uçakla Ankara'ya gelen Şara, Beştepe'ye geçti.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çapında önemli mesajlar verdi.

"TEŞEKKÜRLERİMİ VE TAKDİRLERİMİ SUNMAK İSTİYORUM"

Toplantı sonrası açıklama yapan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis" diye hitap ederken, Suriye halkının Türkiye'nin hem devletine hem de halkına duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Görüşmenin ardından Ahmed Şara, ziyarete ilişkin bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Ahmed Şara'nın mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum.” ifadeleri yer aldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini kaydetti.

Şara, “İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.