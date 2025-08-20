Ahmet Çakar: Biz sanatçı, futbolcu ve bazı siyasetçileri adam sanmayın

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programdaki sözleri sonrası gündem oldu.

Sık sık yaptığı yorumlarla gündeme gelen Çakar, bu kez bir Youtube programına konuk oldu.

"TÜRK HALKINA SESLENİYORUM" DEDİ

Katıldığı Tatava isimli programda ilginç bir çıkarımda bulunan Ahmet Çakar, "Türk halkına söylüyorum" diyerek çağrı yaptı.

"BİZİ ADAM ZANNETMEYİN"

"Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil sanatçılar dahil futbolcular dahil kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin." diyen Çakar şöyle devam etti:

"BİZ SAHTEKARIZ"

Biz normal sade vatandaştan çok daha yavşağız, çok daha sahtekarız, çok daha tribünlere oynuyoruz. Ben kendim için konuşmuyorum.