AK Parti'de olduğu dönemde parti içinde artan popülaritesi nedeniyle başkalarının önünü tıkadığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayınına konuk oldu.

AK Parti'de olduğu döneme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, görev aldığı süre boyunca parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını öne sürdü.

"Parti içinde başkalarının önünü tıkadım"

Parti içinde artan popülaritesi sonucu diğer insanların önünün tıkandığını belirten Ahmet Davutoğlu bu kişileri, "Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın…" olarak açıkladı.

"Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada” diyen Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Ahmet Davutoğlu: AK Parti'deki popülaritemle birilerinin önünü tıkadım VİDEO

"Popüler oldum..."

“Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada.”