Petrol
99.59
-0.44%
Euro
18.3884
0.11%
Dolar
17.9494
0.36%
Altın
1.023
0.33%
Borsa
2666
0.00%
Bitcoin
411.461
-0.96%
BTXN Coin
9.44
-4.55%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Ahmet Davutoğlu: AK Parti'deki popülaritemle birilerinin önünü tıkadım

    Ahmet Davutoğlu: AK Parti'deki popülaritemle birilerinin önünü tıkadım

    AK Parti'de olduğu dönemde parti içinde artan popülaritesi nedeniyle başkalarının önünü tıkadığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayınına konuk oldu.

    AK Parti'de olduğu döneme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, görev aldığı süre boyunca parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını öne sürdü.

    "Parti içinde başkalarının önünü tıkadım"

    Parti içinde artan popülaritesi sonucu diğer insanların önünün tıkandığını belirten Ahmet Davutoğlu bu kişileri, "Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın…" olarak açıkladı.

    "Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada” diyen Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    Ahmet Davutoğlu: AK Parti'deki popülaritemle birilerinin önünü tıkadım VİDEO

     

    "Popüler oldum..."

    “Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada.”

    Ahmet Davutoğlu: AK Parti deki popülaritemle birilerinin önünü tıkadım #1


    İlginizi Çekebilir

    Fikirci Bey yazdı: ALMANYA İLE YENİ DÖNEM Mİ?
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: ALMANYA İLE YENİ DÖNEM Mİ?

    Düzce'de imam hatip lisesi öğrencileri, yaptıkları elektrikli araçla takdir topladı
    Gündem

    Düzce'de imam hatip lisesi öğrencileri, yaptıkları elektrikli araçla takdir topladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir