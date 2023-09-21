Ahmet Davutoğlu'ndan Atatürk'e hakaret eden çocuğun tutuklanmasına tepki: 'Yerin hapis değil..' Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Atatürk’ü hedef alan 17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını, “Düzeltilmesi mümkün olmayan bir kadere mahkum edilmesine mi yanalım, her seferinde Atatürk’e hakaret edilmesine mi?” sözleriyle eleştirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan 17 yaşındaki A.E.S. var.

Lise öğrencisi, okulda eline aldığı Atatürk fotoğrafıyla müstehcen hareketler sergiledi.

O anları ise gülerek kayıt eden arkadaşları sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede gündeme giren videoya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Her kesimden eleştirilerin geldiği olayın ardından gözaltına alınan A.E.S., işlemlerin ardından tutuklandı.

"Senin yerin hapis değil"

Konuya ilişkin bir yorum da Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ah evladım, evet çok büyük yanlış yaptın ama senin yerin hapis değil, bir daha tekrar etmeyeceği şeklinde bir taahhütle yapacağın samimi bir özür yeterli.



Şimdi sormak isterim hem sana hem seni malzeme yapanlara hem de seni tutuklayıp hapse koyanlara; hangisine yanalım?

"Atatürk toplumsal kutuplaşmaya aley edildi"

İlim, ahlak, edep ve haya sahibi gençler yetişmesi için bir neslin bedel ödeyerek sahip çıktığı bir eğitim kurumunda böylesine ahlak-dışı görüntülerin yaşanmasına sebep olan sosyal iklime mi?



Özgür düşünce ışığında değerlendirilmeleri ve tarihimize yaptığı katkıları dolayısıyla saygıyla anılmaları gereken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere tarihi şahsiyetlerimizin ortak bir hafızaya değil de toplumsal kutuplaşmaya alet edilmesine mi?

"Vicdan, bilim ve basiret ile davranmak zorundayız"

Vahim bir ahlaki hata işleyen 17 yaşında gencin pedagojik rehabilitasyona tabi tutulması gerekirken ifşa edilerek ve tutuklanarak düzeltilmesi mümkün olmayan bir kadere mahkûm edilmesine mi?



Yayılmaması gereken bu çirkin davranışın görüntülerinin yayılması ile her seferinde Atatürk’e tekrar tekrar hakaret edilmesine yol açıldığının görülmesine rağmen toplumsal linç kampanyası için bunun kullanılmasına mı?



Gittikçe derinleşen bu cinnet hali karşısında akıl, vicdan, bilim ve basiret ile davranmak zorundayız.

Olaydaki ayrıntılar

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli A.E.S., “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın Liseli gençten Atatürk'ün fotoğrafına büyük saygısızlık Haberin Detayları

Atatürk'ü Koruma Kanunu nedir?

Kanun, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını korumak amacıyla kabul edilen bir yasadır.

Bu kanun, Atatürk'ün kişiliği, eserleri, ve devrimleri ile ilgili olarak çeşitli koruma ve yaptırımlar içerir.

-Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

-Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

-Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmü olunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.