Ahmet Davutoğlu, partisi 17 oy alınca alay konusu oldu

Partisini ilk defa seçime sokan Ahmet Davutoğlu, "Seçim öncesi ilk zaferimizi alacağız" dediği Güney beldesinden sadece 17 oy toplayınca sosyal medyada alayların hedefi oldu.

Dün, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gidildi.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koymasına rağmen; muhalefetin gündeminden düşmeyen erken seçim için partilerin dünkü seçim sınavı, merak ediliyordu.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM TALEBİ

2 bin 304 nüfuslu beldede 1830 seçmenden 1704'ü oyunu kullandı.

Seçmenin; AK Parti, CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin arasından AK Parti'yi seçmesi, muhalefeti erken seçimi bir kez daha düşünmesine sevk etti.

DAVUTOĞLU'NUN İDDİALI ÇIKIŞI

Seçim sonucu en çok merak edilen parti ise şüphesiz ilk defa seçime giren Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi idi.

Seçim öncesi en iddialı açıklamaların sahibi Davutoğlu, yaklaşık 161 kişiyi toplayıp miting konuşması yaparak "Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak, nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." ifadelerini kullanmıştı.

17 OYLA ALAY KONUSU OLDU

Ancak seçim sonuçları, Davutoğlu'nun istediği gibi gitmedi.

Gelecek Partisi'nin iddialı girdiği seçimlerden sadece 17 oy alması, siyaset camiasında Davutoğlu'nu alay konusu haline getirdi.

Ahmet Davutoğlu: Güney seçimleri ilk zaferimiz olacak ViDEO