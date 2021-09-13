Evlat nöbeti tutan ailenin 'HDP kapatılmasın mı?' sorusuna 'O ayrı bir şey' cevabını veren Ahmet Davutoğlu, acılı babanın 'Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız.' sözleriyle karşılaştı.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla kaçırılan ailelerin nöbetleri devam ediyor.

Birçok aile, yüzlerce gündür evladının gelmesi için HDP İlçe Başkanlık Binası önünde nöbet tutuyor.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelere ziyarette bulundu.

"HDP KAPATILMASIN MI"

Ziyareti sırasında evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir babayla konuşan Davutoğlu, babanın "HDP kapatılmasın mı?" sorusuyla karşılaştı.

Ahmet Davutoğlu'na evlat nöbetindeki ailelerden HDP tepkisi VİDEO

"O AYRI BİR ŞEY"

Acılı aileye bir yandan sorunu çözeceklerini söyleyen Davutoğlu, diğer yandan da HDP'nin kapatılmasına ilişkin soruya "O ayrı bir şey." dedi.

"SİZ BİR GÜN BU AİLELERE SAHİP ÇIKMADINIZ"

"Onlara sahip çıktık, başbakanken ağırladım ben onları." sözlerini kullanarak vatandaşla tartışmasını sürdüren Davutoğlu, vatandaşın "Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız." ifadeleriyle gösterdiği tepkisiyle karşılaştı.