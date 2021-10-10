Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren vatandaş: Koruması parmağımı büktü

Davutoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "Biz, seni sevmiştik. Ne zamana kadar? Sen yol arkadaşına ihanet ettin, o zamana kadar” cümleleri ile duygularını paylaşan vatandaş o anları anlattı.

Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Kayseri'ye giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnaflara yönelik ziyaret gerçekleştirdi.

Çarşı'da gezdiği sırada Davutoğlu'nu durduran emekli öğretmen, “Biz, seni sevmiştik. Ne zamana kadar? Sen yol arkadaşına ihanet ettin, o zamana kadar” dedi.

Davutoğlu bu konuşmaların üzerine vatandaşa, “Onlar bana ihanet etti. Ben o sözü tuttum, onlar tutmadı. Onlar damatlarını, yakınlarını zengin ettiler” cevabını verdi.

"GÖZÜMÜZDE YOKSUNUZ"

Bir başka vatandaş ise “Siz altın gibi adamsınız. Ancak HDP, CHP ve İYİ Parti ile birlikte yol yürürseniz gözümüzde yoksunuz. Onların peşine düşecek kadar değişmediniz” dedi. Davutoğlu ise “Biz sizinle, Kayseri ile beraberiz” yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretinin ardından STK ve muhtarlarla bir araya gelerek ziyaretlerini sonlandırdı.

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'PARMAĞIMI BÜKTÜ' İDDİASI

Yaşanan olay gündeme otururken, olayın merkezindeki emekli öğretmen tepki gösterdiği sırada Davutoğlu’nun yanındaki şahıs tarafından parmağının büküldüğünü iddia etti.





"ELİMİ ÖPTÜ VE HELALLEŞTİK"

O anları anlatan öğretmen Burhan Karamustafaoğlu, “Ahmet Davutoğlu’nun Kayseri ziyareti sırasında Cumhuriyet Meydanı’ndan geçerken ben de oradaydım. Ona tepki göstermek istedim. Sebebi de biz onu gerçekten sevmiştik ama sonra yol arkadaşlarına ihanet işini hazmedemediğim için duygularımı ifade etmek istedim. Ona ‘Davutların Ahmet’ diye biraz yüksek sesle seslendim. Bana doğru gelip elimi tuttu. ‘Biz sizi gerçekten sevmiştik ama yol arkadaşlarınıza ihanet edinceye kadar’ dedim.

Onun üzerine ‘Ben ihanet etmedim’ dedi ve ismimi sordu. ‘Asıl ihanete uğrayan ben oldum’ dedi ve kendisini savunma durumuna geçti. Nedenini anlatmaya çalıştı. Burada da yakın koruması olacak ki benim herhangi bir fiziki hareketim olmamasına rağmen başparmağımı bükmek suretiyle acımasına sebebiyet verdi. Sonra elimi öptü ve helalleştik, ayrıldılar. Böyle bir tepkimi ortaya koydum” ifadelerini kullandı.



