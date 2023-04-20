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Türkiye seçimine sayılı günler kaldı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Alevilik hakkında bir video paylaştı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sünni" başlığını kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kemal Bey'in dünkü o samimi videosunu izlediğimde gözümün önünde medeniyetlerin, kültürlerin harmanlandığı Anadolu tarihi geldi. Ben de Torosların zirvesinde bir Sünni, yörük Türkmen ovasında doğdum. Horosan'ı Anadolu'ya taşıyan bir ova. Babaannem öyle derdi.



Kemal Bey bir Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken ben de bir Sünni olarak ifade edeyim. 13'üncü yüzyıl Anadolu'su Sünnilerin ve Alevilerin aynı pirlerinin saygı duyduğu bir Anadolu'ydu.



Sünniler ve Aleviler için Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Benim adımı aldığım Hoca Ahmet Yesevi. Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli, Sünnilerin ve Alevilerin ortak erenleriydi. Kim böldü bizi, kim ayırdı?



Ve nasıl tekrar bu nehirleri birleştireceğiz. Evet, ben bir Sünni'yim ama Alevi vatandaşlarımızın hakkını korumak, savunmak öncelikle benim görevim.



Alevi dedelerimiz bana 'Can Ahmet' derler. Çünkü bilirler ki ben hiçbir zaman fark gözetmedim. Ama bir Sünni olarak Kemal Bey'i çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir Sünni olarak bu topraklarda bazen dışlandığımı hissettim.



28 Şubat'ta eşim ve kızlarım başörtüsü dolayısıyla Sünni olarak dışlandılar. Kemal Bey'e hak veriyorum, mesele Sünnilik, Alevilik meselesi değil. Mesele karşılıklı kimliklere saygı duyulan bir ortak kültür meselesi. 100 yıl içinde hepimiz acı çektik. Bu acılara son vermenin vakti geldi.



Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Sünniler ve Aleviler, Türkler ve Kürtler omuz omuza girecekler. Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları olarak.



Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır. Ve eminim ki bizim mesajımız da bütün toplum tarafından alınacaktır.