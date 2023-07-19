Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'li mevkidaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'nun ittifak kapsamında Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Seçimlerde hezimeti yaşayan CHP ve İyi Parti'nin ortaklarından biri de AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ydu.

Davutoğlu, seçimlere CHP listelerinden soktuğu milletvekilleriyle Meclis'te temsil hakkına sahip oldu.

CHP listelerinden 10 vekille Meclis'e girdi: Saadet Partisi'yle güçlerini birleştirdi

CHP listelerinden TBMM'ye 10 vekil sokan Davutoğlu, daha sonra diğer bir ittifak paydaşı Saadet Partisi'yle birleşerek ortak grup kurma kararı aldı.

Seçimlerin ardından Meral Akşener'i ziyaret etti

Seçimler sonrası hem CHP'ye hem de İyi Parti'ye olumlu mesajlar vermeye devam eden Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

Şimdi ise Kılıçdaroğlu'na gitti

Davutoğlu'nun şimdiki durağı ise CHP Genel Merkezi oldu.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Davutoğlu’nun, seçim ittifakı kapsamında Kılıçdaroğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.