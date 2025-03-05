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Haber Merkezi

Tüm ülkede Terörsüz Türkiye dönemi heyecanı var...

1 Ekim'de bir tokalaşma ile başlayan süreç PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı ve gelen olumlu cevapla tarihi bir eşiği aştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ile ilerleyen sürece toplum ve farklı camialardan da destek gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 'Kayıp Alfabe' isimli sergisi ile son dönemde adından söz ettiren, sergisini MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın da ziyaret ettiği Ahmet Güneştekin'den geldi.

"BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

"Samimi bir barışın kaybedeni olmaz." diyen Güneşteki paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin yüzleşemediği çok katmanlı hak ihlalleriyle, üstü örtülmüş hakikatlerle örülü, çok hasar almış bir tarihi var. Konunun özgül içeriği, ruhu kaybolmadan; güç mücadelesine indirgenmeyen her sahici ve kapsayıcı barış girişimini olumlu bulurum.

Geçmişle hesaplaşma deneyiminin gerekliliğine inanıyorum. Esasen geçmişle geleceği kurma çabası ve süreci içerisinde hesaplaşılabilir. Ancak o hesaplaşmayı yaptıktan sonra olabilir...

Samimi bir barışın ve özeleştirili bir yüzleşmenin kaybedeni olmaz. Geçmişin acı travmalarını intikam hesaplaşmalarıyla devam ettirmenin hiçbir faydası olmaz.

Bu hesaplaşmanın sanat pratiğindeki karşılığı 'hafızayla uğraşmak'tır. İşlerimi böyle bir bağlama yerleştiriyorum.

"İNSAN HİKAYELERİNE İNDİĞİNİZ ZAMAN..."

Değişmiş olan bir durumu tanımayı reddetmek, onun değiştirdiklerini görmeyi reddetmek... Dünyanın çeşitli yerlerindeki geçmişle hesaplaşma deneyimlerini düşündüğümüzde bu yaklaşımın sağaltan bir yanı olmadığını görebiliriz.

Büyük anlatılar gereklidir belki. Ama olaylara, insan hikâyelerine indiğiniz zaman gerçekten duygusal engelleri olan insanlara ulaşma şansını da bulabilirsiniz. İnsanları duyarlı kılabilmek için de bu gereklidir..."