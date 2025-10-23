Ahmet Minguzzi davasında iki sanığın tahliye kararının nedeni belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüm Türkiye'nin ciğerini yakan Ahmet Minguzzi davasında, geçtiğimiz günlerde karar çıktı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın kara duruşmasında da iki sanık ceza alırken, iki sanık ise tahliye edildi.

İKİ SANIĞA EN ÜST SINIRDAN CEZA

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi, pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

İKİ SANIĞA TAHLİYE

Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

TAHLİYENİN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; mahkemenin iki sanığa verdiği beraat kararını, 'olay yerine yakın oldukları ancak öldürme fiiline doğrudan veya dolaylı olarak katıldıklarını gösteren herhangi bir delil bulunmadığı' gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

"YARDIM ETME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Mahkeme, bu nedenle tahliye edilen iki sanığın eyleminin, "yardım etme" kapsamında dahi değerlendirilemeyeceğine hükmetti.