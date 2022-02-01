Haberler

Gündem Haberleri

Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz

Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz

Yılın, sanat, basın ve bilimde en iyi Atatürkçüleri seçilenlere ödülünü veren Sezer, törende aklın ve bilimin önemine dair bir konuşma yaptı.