Euro
15.08
0.72%
Dolar
13.40
0.58%
Altın
777.34
0.87%
Borsa
2033
1.47%
Bitcoin
518.600
3.59%
BTXN Coin
31.94
-0.15%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C
    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz

    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz

    Yılın, sanat, basın ve bilimde en iyi Atatürkçüleri seçilenlere ödülünü veren Sezer, törende aklın ve bilimin önemine dair bir konuşma yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.02.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dün gece Atatürkçü Düşünce Derneği'nin hazırladığı ödül törenine katıldı.

    Türkiye'de akıllarda, 2001 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması ile ekonomik kriz başlatan Cumhurbaşkanı olarak kalan Sezer, 'Yılın Atatürkçüleri' ödüllerini kazananlara takdim etti.

    BASINDA DÜNDAR, SANATTA GEZEN

    Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçilirken ödüllerini Sezer'in elinden aldı.

    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz VİDEO

    AKLIN ÖNEMİ

    Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek  "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum." dedi.

    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz #1

    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz #2

    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz #3

    Ahmet Necdet Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne hale düştüğünü biliyoruz #4


    Görüş Bildir