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Haber Merkezi

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

PKK/KCK İLE İLTİSAKLI 6 KİŞİYİ İŞE ALDIĞI BELİRLENDİ

Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti.

Yaşananların ardından Özer'le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Özer'in, 31 Mart seçimlerinden sonra PKK/KCK iltisak 6 kişiyi Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı öğrenildi.

İŞTE O İSİMLER...

Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı PKK/KCK iltisaklı 6 kişinin, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştıkları tespit edildi.

Sabah'ın aktardığına göre; Ağustos 2024'te Kültür İşleri Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak işe başlayan Engin E.D.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisakının olduğu ve adli işlem kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN KAYDI VAR

Temmuz 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Barış C.'nin, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu belirlendi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gökhan B.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydı bulunuyor.

KIRSAL YAPILANMAYLA İLTİSAKLI VE KARDEŞİ PKK'DAN ARANIYOR

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Şenol K.'nin, PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanması ile iltisaklı olduğu ve bir kardeşinin PKK'dan arandığı belirtildi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Yavuz Y.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Temmuz 2024'te işe başlayan Erdal K. hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu tespit edildi.