Ahmet Özhan’la Ramazan 28. bölüm
Haber Merkezi

Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.

Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soruyoruz, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatıyor.

28. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm de, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

SELAMIN ÖNEMİ

Özhan, yeni bölümde İslam dininde selamın önemine değindi.

Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın

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Oğuzhan Özmeşe
Haber Müdürü