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    Ahmet Şık hakkında fezleke hazırlandı

    Ahmet Şık hakkında fezleke hazırlandı

    Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın, Boğaziçi eylemleri sırasında 'Sokağa çıkın' çağrısı nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.04.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:20
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    Boğaziçi olaylarında gözaltına alınanlara destek veren İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, adliye önünde öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayın ile gündem olmuştu.

    Protestoları bahane eden Ahmet Şık, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" sözleriyle halkı sokağa davet etmişti.

    Yaşanan olay üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Şık hakkında, TCK 214. maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

    DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

    Yürütülen soruşturma kapsamında, Şık'ın "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Başsavcılık, fezlekeyi  Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

    Milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan Şık, son olarak ticarete atılarak Cihangir'de meyhane açmıştı. Şık, mekanının adını 'Kadim' koymuştu.

    Ahmet Şık'tan 'sokağa çıkın, hükümeti devirin' çağrısı

    Ahmet Şık'tan 'sokağa çıkın, hükümeti devirin' çağrısı HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Ahmet Şık hakkında fezleke hazırlandı #1

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