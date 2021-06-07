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    Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı

    27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı bir yayında sarf ettiği sözlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:13
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    Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Başsavcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    “27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan, ‘Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir. Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AK Parti bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur’ şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.”

    BU KEZ “DEVLET SERİ CİNAYETLER İŞLETEN BİR KATİLDİR” DEDİ

    Soruşturma kararının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Şık, “Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın.” dedi.

    Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı #1

    Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı #2

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