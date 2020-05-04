Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Ahmet Şık, 1 Nisan'da aldığı istifa kararının bugün itibarıyla resmiyet kazandığını bildirdi.

Gazeteci Ahmet Şık, son seçimlerde HDP'den İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.

Milletvekili olduktan sonra Meclis'teki çalışmalarda pek görünmeyen Ahmet Şık, İstanbul'da meyhane açtı.

Kendini ticarete veren Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

NEDEN İSTİFA ETTİM AÇIKLAMASI

Kararını Twitter'dan duyuran Ahmet Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun." ifadelerini kullandı.