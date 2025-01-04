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Haber Merkezi

DEM Parti’nin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme siyasetin bir numaralı gündem maddesi.

DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından önceki gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Heyet temaslarını yeni haftada da sürdürecek.

TÜRK GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

DEM Partili Ahmet Türk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde DEM Parti heyetinde yer alıp, görüşmelerde yer almıştı.

Türk, Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.

"BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAYIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin iyi geçtiğini belirten Türk, sürecin başlangıç aşamasında olunduğunu vurguladı.

"Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" şeklinde konuşan Türk, sürecin daha çok erken aşamalarında olduklarının altını çizdi.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELEBİLİR"

Açıklamalarını sürdüren Türk, Türkiye'nin kendi iç sorunlarını dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını belirtti.

Türk bu görüşmelerin sonunda, ikinci veya üçüncü İmralı ziyaretlerinde silah bırakma çağrısı gelebileceği ihtimalinin söz konusu olduğunu da ifadelerine ekledi.

Ayrıca, bütün siyasi partilerle görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Türk, heyetin bir kez daha İmralı'ya gitmesinin ardından sürecin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

"ÖCALAN UMUT HAKKI KONUSUNA DEĞİNMEDİ"

Ahmet Türk, genel af tartışmalarının şu an için spekülasyon olduğunu belirtirken PKK elebaşı Öcalan’ın yaptığı görüşmelerde "umut hakkı" gibi konulara değinmediğini vurguladı.