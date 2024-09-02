Yeşilçam ünlüleri tek tek aramızdan ayrılıyor...
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, daha önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını sürdürdüğü Miami'de hayatını kaybetti..
Tuğba'nın ölüm haberini, yakın arkadaşı Nuri Alço duyurdu.
Tuğba, 1991 ile 2010 yılları arasında evli kaldığı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij'den olan Anjelik adındaki kızı ile yaşıyordu.
Annesinin son anlarını anlatan ABD'li kızı Anjelik Calvin'in ifadeleri ise tepki topladı.
"ANNEM TÜM GÜN UYUYOR GİBİYDİ, GECE YANINA GİTTİM BUZ GİBİYDİ"
Tüm gün aynı evde olduğu annesi Tuğba'nın ölümünü gece yarısına kadar fark etmediğini söyleyen Calvin, şunları söyledi:
Öğlene doğru uyandım, annem hala uyuyor gibiydi. Akşam oldu, annemde hala bir ses yoktu. Gece olunca endişelendim ve 911’i aradım. Annemin yanına gittiğimde, benim boncuk gözlüm buz gibi olmuştu.
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