Aile Bakanı: Emekli maaşları erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

EMEKLİ AYLIKLARI, 15-22 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HESAPLARDA

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

RESMİ TATİL VE BAYRAM NEDENİYLE, MAAŞ ÖDEMELERİ ERKENE ÇEKİLDİ

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.