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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında iki yeni bakanlık kurulacak.
    • AA
    • 21.04.2021 - 01:03
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 01:19
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    Son dönemde kamuoyunun beklentilerinden biri olan bazı bakanlıkların ayrılması ve kabine değişikliğine ilişkin ilk adım geldi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki farklı bakanlığa ayrıldı.

    İKİ YENİ BAKANLIK KURULDU

    Söz konusu ayrılık kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulacak.

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