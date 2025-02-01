Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 kişi başvurdu

DHA

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yaygınlaştırılacağı müjdesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından, fona başvuran gençlerin sayısı da hızla artmaya başladı.

İLK BAŞVURULAR DEPREM BÖLGESİNDEN ALINDI

Fona başvurular, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan çiftlerle başladı ve 15 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başvuru süreci resmen başlatıldı.

FAİZSİZ KREDİ VE EĞİTİM DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlilik hazırlığında olan genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz kredi desteği sunuluyor.

Bu kredi, 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde planlanıyor. Fon, maddi desteğin yanı sıra çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sağlıyor.

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BAŞVURU SAYISI 44 BİNE DAYANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiği andan itibaren başlayan başvuru yağmuru devam ediyor.

Bu kapsamda fona başvuranların sayısı 43 bin 921’e ulaştı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Fona başvuruda bulunmak isteyen çiftlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:

Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak,

Taşınmaz mal sahibi veya hissedarı olmamak,

Son 6 aylık gelir ortalamasının ve başvuru tarihindeki son aya ait toplam gelirlerinin, asgari ücretin 2,3 katını aşmaması,

Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

Genç çiftler, Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet üzerinden ya da https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresinden başvuru yapabiliyor.