Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, oyunu Osmaniye'de kullandı Bugün Türkiye'nin gündemi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi. yurdun dört bir yanında seçim için oy kullanılmaya devam ediliyor.

AA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, oyunu kullanmak için Osmaniye'deki sandığının başına geçti. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Osmaniye'de Raufbey Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Evran İmam Hatip Ortaokulunda kullandı. Bakan Yanık oy kullandığına yönelik görüntüleri Twitter adresinden yayınlayarak şu mesajı paylaştı: "Şimdi söz milletin, karar milletin" Osmaniye'de oyumuzu kullanarak irademizi sandığa yansıttık. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Şimdi söz milletin, karar milletin.