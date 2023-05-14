Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Anneler Günü kutlaması

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Bugün anneler günü. Anneler Günü mesajlarla kutlanıyor. Şehit anneleri de bu kutlamalarda en başta yer alıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Sevgi, Twitter adresinde yayınladığı mesajında emek, güven, şefkat, merhamet ve fedakarlığa dikkat çekerek diyerek, şu mesajı paylaştı.
Sevgi, emek, güven, şefkat, merhamet, fedakarlık…
Bir evlat yetiştirmenin geleceğe yön vermek olduğunun bilinciyle, ülkemizi yarınlara taşıyacak olan annelerimize güveniyoruz.
"Anneler Günü kutlu olsun"
Yanık mesajında "Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.