Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Anneler Günü kutlaması Bugün, mayıs ayının ikinci pazar günü aynı zamanda Anneler Günü olarak kutlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık da bir mesaj paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

ensonhaber.com Bugün anneler günü. Anneler Günü mesajlarla kutlanıyor. Şehit anneleri de bu kutlamalarda en başta yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Sevgi, Twitter adresinde yayınladığı mesajında emek, güven, şefkat, merhamet ve fedakarlığa dikkat çekerek diyerek, şu mesajı paylaştı. Sevgi, emek, güven, şefkat, merhamet, fedakarlık…



Bir evlat yetiştirmenin geleceğe yön vermek olduğunun bilinciyle, ülkemizi yarınlara taşıyacak olan annelerimize güveniyoruz. "Anneler Günü kutlu olsun" Yanık mesajında "Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.