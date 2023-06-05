Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da devir teslim töreni yapıldı. Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı. Törende yapılan çalışmalardan bahsedildi, yeni hedefler konuşuldu.

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Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kurulan kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevine başladı.

Bugün devir teslim töreni yapıldı.

Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı.

"Kadınlarımızı ve aile yapısını ihmal edemeyiz"

"Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir yerden bahsediyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Yanık, görevi bıraktığı Göktaş'a başarılar diledi.

Yanık, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kadın çalışmaları bakanlığımızın en önemli çalışmalarından biri. Yabana atmamız, ihmal etmemiz mümkün değil. Kadın haklarını önümüzdeki süreçte de geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bakanlığımız bir diğer önemli konusu aile yapısı. Birbirini destekleyen ve kollayan aile yapısını korumaya devam edeceğiz." dedi.

"Çocuklarımın artık binlerce kardeşi var"

Yola çıktıklarında zorlu süreçlerden geçtiklerini bir kez daha hatırlatan Yanık, mesai arkadaşlarına da teşekkür ederek sözü Bakan Göktaş'a bıraktı.

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları sarmaya çalışan bakanlığın önceki çalışanlarına teşekkür eden Göktaş, şunları söyledi: