Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki zehirlenmeye açıklama

İHA

Uşak’ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan 5’i kadın 19'u çocuk toplam 24 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, hastanede tedavi görenleri ziyaret ederek, durum hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Ergün, ilk etapta 9 çocuğun karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye getirildiği söyleyerek, benzer şikayeti bulunan herkesin hastaneye sevkinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zehirlenmenin ardından açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Uşak’taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocuklarımız yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.



9 Haziran Cuma saat 08.00 itibarıyla karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.



Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmus olup, 14 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 20 çocuğumuzun yatışı yapılmıştır. Tedavileri devam eden çocuklarımızın durumları takip edilmektedir.