AK Parti 22 yaşında! Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla coşkulu kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünü kutlama programında konuşuyor.

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Türk siyaset tarihine damga vuran AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünü kutluyor...

22 yaşına giren AK Parti'nin kuruluş kutlaması Ankara'da yapılıyor.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda partililere sesleniyor.

"Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına, 85 milyon vatandaşımın her birine şu an kalbi bizimle çarpan gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için sınırlarımız içinde ve dışında cansiperane görev yapan asker, polis, tüm güvenlik güçlerine selamlarımı gönderiyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl öncesinde çıktığımız kutlu yolda bir kilometre taşını bugün geride bırakıyoruz.

"Davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum"

Sevgili gençler milletin umudu olarak milletin sinesinden 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan AK Partimiz hamdolsun bu sene 22. yaşını kutluyor. Partimizin 22. gurur yılında bu vesile ile bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Bu 22 yıllık süreçte teşkilatlarımızın her kademesinden kardeşlerimizden nicelerini toprağa verdik. Kimi eceliyle kimi de AK Parti'nin taşıdığı dava sancağını yüceltmek için koşuştururken bölücü terör örgütünün kalleş saldırılarıyla şehit düştü, kimi afetlerin kurbanı oldu. Makamları cennet olsun. Rabbim bizleri inşallah ebedi alemde sevgililer sevgilisi peygamberimizin o kutlu sancağı altında buluşmayı nasip etsin. En son Adıyaman milletvekilimiz

Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi ve yeğenleriyle birlikte hayatını kaybetti. Daha geçen hafta Ankara Ayaş belediye başkanım Burhan Demirbaş'ı ebediyete uğurladık. Tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Bugünlere milletimizin duası yanında ailesinden, işinden, mesaisinden gerektiğinde sağlığından fedakârlık yaparak samimiyetle çalışan, koşan dava erlerinin çabalarıyla geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

"Gençlerimiz zihinlerinde o eski Türkiye'yi canlandıramıyor"

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'nin başarası için 22 senedir dua eden ve ter döken herkesten Allah razı olsun diyorum. Bu salonda bulunan siz kardeşlerim başta olmak üzere Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet eden dava arkadaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümünün ülkemize, teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimizde gençlerimizin çoğu zihinlerinde o eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyor. AK Parti öncesi Türkiye'yi bakınız merhum Abdurrahim Karakoç üstadımız nasıl anlatıyor...

Seni çok sevenler çok örseledi

Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Açların çalıştı, tokların yedi

Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Yanan hep sen oldun, yakılan sensin

Ruhuna çiviler çakılan sensin

Şekilden şekile sokulan sensin

Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

Sınırlar çizildi rüyalarına

Yasaklar konuldu dualarına

Hangi sesler hâkim semalarına

Oy güzel vatanım, oy Anadolu..

"AK Parti Türkiye'ye güneş gibi doğmuş umudun adı olmuştur"

28 Şubat'ın etkilerinin tüm toplumda hissedildiği bir iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye güneş gibi doğmuş umudun adı olmuştur. Kuruluşumuzun üzerinden 1,5 sene bile geçmeden milletimizin AK Parti'yi iktidara taşımasının, ülkeye yönetme görevini vermesinin sebebi işte budur.

Milletimiz bize ve partimize güven duymuştur. AK Parti ve AK Partili kadrolar da Allah'a hamdolsun bu güvene hiçbir zaman gölge düşürmemiştir. Siyaset tabii rotasını bulmuş, merkezinde daha fazla demokrasi, özgürlük, ekonomik kalkınmanın olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Milleti hor gören elitist anlayış olanh millete hizmetkârlık yapmayı şeref payesi bilen dünya görüşünü ülkemizde hakim kıldık.

"Her zaman Allah'a dayandık, hikmetine ramolduk"

Hak ve hürriyetler konusunda demokrasimizin standartlarını sizlerle beraber biz yükselttik. Bizi yıkmak için denemedikleri yol kalmadı. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badireler atlattık.

Nice engel, zorluğun, sıkıntının üstesinden geldik. Karanlık cinayetler, cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, 367 garabeti, Gezi olayları, 15 Temmuz, ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyunca karşılaşmayacağı vandallığı, hukuksuzluğu, hainliği biz sadece 22 yılda yaşadık ve gördük. Her zaman Allah'a dayandık, hikmetine ramolduk."

Ayrıntılar geliyor....