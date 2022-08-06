AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan CHP'ye işçi maaşları eleştirisi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin maaş zammıyla ilgili sessizliğini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'a seslendi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, işçilere maaş zammı yapmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan, iki ismin de belediye işçilerine zam yapılmasıyla ilgili sessiz olduğunu belirtti.

"Neden çalışanların mağdur edilmesine göz yumuyorsunuz?"

"Buyrun elinizi tutan mı var, madem geçim şartlarının farkındasınız neden komik oranlarda zam yapıp çalışanın mağdur edilmesine göz yumuyorsunuz?" diye soran Özcan, Mansur Yavaş'ı belediye kaynaklarını personel için kullanmaya davet etti.

"Zam bekleyen çalışanlara karşı sessizsiniz"

Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Laf sırasına gelince ekonomi üzerinden algı yürüten; asgari ücrete tarihi zam oranlarını görmezden gelip, boş atıp dolu tutmaya çalışan Bay Kemal ve CHP şürekası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zam bekleyen çalışanlara karşı neden sessiz…

"Elinizden tutan mı var"

Buyrun elinizi tutan mı var, madem geçim şartlarının farkındasınız neden komik oranlarda zam yapıp çalışanın mağdur edilmesine göz yumuyorsunuz? Neden personel alımında cevval olup, zam oranında sus pus oluyorsunuz?

"Belediyenin kaynakları personel için kullanmayı deneyin"

Sn. Yavaş işletmeyi beceremediğiniz Ankapark üzerinden şov yapmak yerine Belediyenin kaynaklarını Ankara'ya kullanmıyorsunuz bari personel için kullanmayı deneyin..."