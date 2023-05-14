AK Parti binasının önünde heyecanlı kalabalık toplandı Ankara'da AK Parti binasının önündeki heyecanlı kalabalığı Ensonhaber kameraları özel olarak görüntüledi.

Özel Haber

Bugün tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri heyecanı yaşanıyor.

Seçimler için milyonlarca seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde bulunduğu 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.

Seçim sonuçları açıklanıyor

Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ve seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

Ankara'da heyecanlı bekleyiş

Ankara'da AK Parti binasının önünde toplanan partilileri seçim heyecanı sardı.

Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile içeride sonuçları izleyen yetkililerin heyacanına ortak oluyor.

"Zaferin kokusunu alanlar geldi"

Ensonhaber'e konuşan vatandaşlar düşüncelerini şöyle aktardı:

İşte, bekliyoruz burada. Zaferin kokusunu alanlar geldi. İnşallah bu işi bugün bitireceğiz.

"Hatay'da oyumuzu kullandık geldik"

Hatay'dan oyumuzu kullandık. İnşallah Reis, yine yanı şekilde kazanacak. Türkiye yüzyılına çok sağlam şekilde tekrardan gireceğiz.

"Oylarımızı Eren Bülbül ile Ömer Halisdemir için kullandık"

Oylarımızı Eren Bülbül ile Ömer Halisdemir için kullandık. Allah Rahmet eylesin. Biz onların kanlarını hiç bir zaman ödeyemeyiz. Oylar Reis'e. Sonuna kadar milliyetçiyim. Biz Anadolu insanıyız.

"Zonguldak'tan geldik"

Zonguldaktan geldik. Alacağız, inanıyoruz, güveniyoruz, kazanacağız.

"Suratları iki karış"

Çok heyecanlıyız. Yüzde 55-56 ile alıyoruz inşallah. İmamoğlu ve Mahsur AA'nın sonuçlarının yanlış olduğunu söyledi. Suratları iki karış. Allah'ın izniyle tek başımıza Cumhur İttifakı olarak geliyoruz.