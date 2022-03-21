AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla metaverse toplantısı düzenliyor

Alanında uzman kişilerin katılımıyla, AK Parti'nin ev sahipliğinde bugün düzenlenecek programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Toplantıda metaverse'ün avantaj ve dezavantajları değerlendirilecek.

AK Parti, sanal dünyayı tüm yönleriyle ele alıyor.

Alanında uzman isimler ve çok sayıda davetlinin katılacağı Forum Metaverse programı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplantıda, "Metaverse"ün getireceği fırsatlar, riskler ile bu alanda nelerin yapılabileceği değerlendirilecek.

DÜNYADA İLK

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Dünyada ilk defa bir siyasi parti, bir Cumhurbaşkanının teşrifleriyle metaverse kavramını tartışıyor olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Dijital platformları, söylemlerini yaymak kullanılan platform olarak görmenin ötesinde olduğunu söyleyen İleri, bu platformların siyasetinin yapılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

"DİJİTALİN SİYASETİ"

Bu etkinliğin, AK Parti'nin "Dijitalin siyaseti" dediği yaklaşımın bir tezahürü olduğuna işaret eden İleri, "Bu platformların toplumumuza, ekonomimize, hukuk düzenimize etkisinin yanında, bu platformlarda daha etkin olmak noktasında Türkiye olarak almamız gereken tedbirler, yapmamız gereken yatırımları tartışıyor olmamız lazım.

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL ALTYAPISINI KURAN, AK PARTİ"

Bunların doğru adresi de tabii ki Türkiye'nin dijital altyapısını kuran parti olarak, AK Parti ön plana çıkıyor." dedi.

2 BİN DAVETLİ

Yaklaşın 2 bin davetlinin artırılmış gerçeklikle hazırlanan davetiyeler ile toplantıya katılacağı bildirildi.

Bir diğer yandan ise İler, "Salonun girişinde fuaye alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacak. Misafirlerimizi deneyimlerle baş başa bırakacağız" diye aktardı.