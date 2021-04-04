AK Parti Gençlik Kolları, 103 amirale eski reklam filmiyle cevap verdi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkabileceği yönündeki tartışmaların ardından AK Parti Gençlik Kolları'ndan cevap niteliği taşıyan yerinde bir paylaşım geldi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkabileceğine dair tartışmaların ardından 103 emekli amiral, dün akşam saatlerinde bir bildiri yayınlamıştı.

"Montrö diplomasi zaferidir" başlıklı bildiride askerler, endeşi duyduklarını ifade etmiş ve bir anda ana gündem konusu olmuşlardı.

AK GENÇLİK, 103 EMEKLİ ASKERE CEVABI YAPIŞTIRDI

Emekli askerlerin yayınladığı bildirinin yankıları bugün de sürerken, AK Parti'nin gençlik kolları olan AK Gençlik'ten yerinde bir paylaşım geldi.

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin ardından çekilen bir video, AK Gençlik'in Twitter hesabından paylaşıldı.

"BİZ BURADAYIZ"

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Biz Buradayız #HodriMeydan"