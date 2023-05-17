AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ soruları yanıtlıyor Türkiye 28 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Seçimler öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te gündeme dair soruları yanıtlıyor.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı.

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla seçimi önde bitirdi.

Ancak yüzde 50 artı 1'lik oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı.

Seçimini ikinci turuna sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Meclis tarafı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak söylediklerine bakacak olursak çelişki içinde olduklarını görürüz. 2 haftada düşündüğümüz, ülke açısından zorluk yaşama süreci kenara bırakılmış oldu. 5 yılda pandemi, 3 deprem, kuraklık, dünyanın pek çok noktasında yaşanan süreçlerden geçtik. Süreçlerde milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Onlar kendi taraflarından baksınlar.

CHP- HDP- İyi Parti 2018’de almış oldukları oy neydi, şimdi ne ona baksınlar. Oyların nereye gittiği ortada. Tabloyu farklı şekilde göstermenin anlamı yok. Kendi kitlelerini yeniden üzecekler, biz tabloyu rasyonel şekilde okuyoruz. Biz sana güveniyoruz, diğerlerine güvenmiyoruz bakışı var.

Vatandaşlar muhalefetin sözlerini gerçekçi görmedi. Belediyelerde verdikleri sözleri tutmadılar. Ne anket manipülasyonu yapabilirsiniz, gerçek oranlarla 10-15 puan fark var.

180 bin sandık olması lazım. CHP 2 bin 200 sandıkta itirazı var bizim de yaklaşık o kadar itirazımız var. İtirazlar seçim sonucuna etki edecek oranda değil. Bunlar birleştirme tutanakları ile ıslak imza olanlar karşılaştırılır. Hukuki bir süreç. İddialar bahane üretmekten başka anlama gelmiyor. Yüzde 49.5 birçok anlama geliyor. Bu ülkenin demokrasisinin, seçim güvenliğinin ne kadar oturduğunu gösteriyor. İlk turda böyle bir oran alan lider yok.

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu tablo ortada. Biz iç siyasete konsantre olduk. Dünya zorlu sürece devam ediyor. Bizim dünyanın her lideri ile konuşan bir lidere ihtiyacımız oldu. Biz yanlışımız olduğunda onu da ifade ediyoruz. 2. turda da milletimiz inşallah güçlü destek vermesini umuyoruz. Arzumuz ilk turda işi bitirmekti, iki haftalık bir gecikme ile tamamlamış oluruz inşallah.

Biz bugüne kadar doğru adımlar attık. 21 yıldan sonra hem Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan sizden 3 milyon fazla oy aldıysa bunu sorgulayın. Biz önümüzdeki süreci doğru adamla yola devam şeklinde inşa ediyoruz.

Biz her kesimden herkesin oyuna talibiz. Kazandığımızda hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. 2. turda 1. İle benzer bir katılım bekliyoruz.

Zihniyet farkı ortaya konuluyor, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde. Biz siyasi sürece dönüştürmemeye çalıştık. Biz bu zihniyeti sorgularız. Bir tarafta Defne’nin oy oranına bakmadan hastaneyi bitirmek isteyen bir bakış diğer tarafta verdiği sözleri ortadan kaldıracak belediye ve mensup olduğu parti. Vatandaşımız o tepkiye en güzel cevabı veriyor.

6’lı masa son kullanma tarihini uzatıyor. Aday açıklandığında dağılma sürecine girdi, biraz uzadı. Son kullanma tarihi 28 Mayıs'a kadar uzamış oldu.

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