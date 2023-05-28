AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oyunu Çanakkale'de kullandı

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, babası Sadettin, annesi Sebahat, eşi Kevser ve oğlu Ali Asaf Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

Oyunu ailesiyle 1014 numaralı sandıkta kullanan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu söyledi.

Bugün de bir bayram gününün yaşandığını ifade eden Turan şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale'mizde kampanya döneminde de bir olağanüstü sorun olmadı. Bugün de bize gelen bilgiye göre bir olağanüstü durum yok. İnşallah hayırlısıyla milletimiz oyunu kullanacak. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak. Çıkan sonuca da hep beraber saygı duyacağız. Ama ben milletin irfanına, izanına güveniyorum. En doğru kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah seçimler kazasız, belasız, demokrasiye uyan, bizim demokratik kültürümüze uyan şekilde nihayete erecektir. Zaten biliyorsunuz tek pusula, iki mühür. Dolayısıyla çok daha hızlı bir sayım olacaktır. Sonuçlar daha erken belli olacaktır. Çok geç saatlere kalmadan tüm milletimiz kararını öğrenecektir.