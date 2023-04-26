AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı'mızın sağlığı yerinde Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına dair olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili, "Hiçbirimizin Erdoğan'dan daha az çalışma lüksü yok" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı programına 1 günlük ara verdi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlar teşekkür eden Erdoğan, "Doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz." dedi.

"Sağlığı yerinde, olağanüstü bir durum yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı CNN Türk yayınında, Erdoğan'ın son durumuyla ilgili bilgiyi paylaştı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığı yerinde." diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

Mide üşütmesine bağlı olarak bir problem yaşanmış. Tekrar yayına devam etti. Hatta sabah basına, bugünkü üç mitinge katılacağıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.



Sonra bir daha değerlendirme yapılıp, 'Katılmasa, dinlense daha iyi olur' dendi, ona göre revize edildi. Yani bugün programlara katılabilirdi bile. Olağanüstü bir durum yok.

"Bizim için bir ders"

Bülent Turan, Erdoğan'ın çok yoğun bir programı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Bu yeni dönemde daha dikkatli bir program hazırlanırsa hepimizi daha mutlu eden bir süreç olabilir. Aynı zamanda derstir bizim için.



Cumhurbaşkanı'mızın bu kadar yoğun çalışmasının yanında tüm ekibinin daha çok çalışması, meseleyi ciddiye alması çok kıymetli.

"Erdoğan'dan daha az çalışma lüksümüz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha çok çalışma zorunlulukları olduğunu vurgulayan Turan, "Hiçbirimizin Erdoğan'dan daha az çalışma lüksü yok." dedi.

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajının ve Erdoğan'ın teşekkür cevabının çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Parlamenter sisteme dönmek istemeyeceklerdir"

İttifakların bir ruhu olduğunu dile getiren Turan, "Kemal Bey ile Temel Bey'in başlattığı bu beraberlik meselesi o kadar farklı bir hal aldı ki ne ortak bir değer ne ortak bir uzlaşı var. Ortakmış gibi yapıyorlar." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönmek istemeyeceğini savunan Turan, şöyle devam etti:

7 yardımcı ile hangi kararlar alabilirsiniz ki? Bu ekibin dağılmasından başka yol yok. Bizim insanımızın altı oka oy verme ihtimali yok, vermeyecekler.

"İyi Partililerin önemli bir kısmı Kemal Bey'e oy vermeyecekler"

İyi Parti'nin şu an büyük karmaşa yaşadığını söyleyen Turan, şunları kaydetti:

Meral Hanım masadan kalkınca İyi Partililer kraldan çok kralcı oldu. Masaya geri geldi. 'Niye geldin?' cevabı yok. 'Niye kalktın?' cevabı yok. 'Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e' kampanyası var. Tutmaz, olmaz. İyi Partililerin önemli bir kısmı kendilerine oy vermekle beraber, Kemal Bey'e oy vermeyecekler.



Yedili masanın kavgası ile Cumhur İttifakı'nın uyumu herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Milletimiz, ilk turda önemli bir oy farkıyla Erdoğan'ı başkan yapacaktır. AK Parti'yi yüzde 40'larda, Sayın Erdoğan'ı yüzde 50'lerin üzerinde görüyorum.