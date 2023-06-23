AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İmamoğlu algı çalışmalarına devam ediyor AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "CHP’li İBB Başkanı yine şaşırtmadı. Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca pek fazla İstanbul'da durmadı.

Hatta milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de il il gezerek miting yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonunda hezimete uğrayınca İstanbul'u hatırlayan İmamoğlu, demokrasi şöleni düzenlemeye karar verdi.

Görev süresi boyunca icraat olarak İstanbul'a katkı sunmayan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sert tepki geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu'nun algıya hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na bazı sorular da yöneltti.

"CHP'li İBB Başkanı yine şaşırtmadı"

CHP’li İBB Başkanı yine şaşırtmadı.



Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



İmamoğlu için görünen o ki; görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son sekiz ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak.



Bir kere olsun İstanbul’u hayatının merkezine koymayan İBB başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul’a İstanbullular için hizmet etmedi.

"Başka makamlar, hevesler CHP'li İBB başkanını İstanbul'dan kopardı"

Başka makamlar, başka hevesler CHP’li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul’dan koparmış.



Oysa İstanbul; sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir.



İstanbul; sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir.



İstanbul; sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir.

İmamoğlu'na sorular

Sayın İmamoğlu;

İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiğinizi söylemişsiniz!



İstanbullular adına soruyoruz: Ev bütçenizde de gelirinizin çoğunu kendi reklamınıza ve tanıtımınıza mı ayırıyorsunuz?



İstanbul’u Adil bir yönetim ile yönettiğinizi söylemişsiniz!



İstanbullular adına soruyoruz: 20 bine yakın İBB çalışanını “namus” sözü vermenize rağmen siyasi görüşlerinden dolayı işinden ettiniz. Bu mu sizin adalet anlayışınız?



Daha yeşil bir İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz!



Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Parkı’na karşı çıkarak mı daha yeşil İstanbul için çalışıyorsunuz?



Yaratıcı bir yönetimle İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz!



İstanbul’un geleceği olan yatırımları ve projeleri durdurarak, metro tünellerini toprakla doldurarak mı yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz?

"İstanbullu her şeyin farkında"

Anlamakta zorlanmıyoruz, zira artık ciddiye almıyoruz.



İstanbullular her şeyin farkında, İstanbullular kimin eser ve hizmet siyaseti yaptığını, kimin merdiven siyaseti yaptığını görüyor.



Bu yüzden bütün İstanbul hep birlikte eser ve hizmet siyaseti için YENİDEN İSTANBUL diyor.