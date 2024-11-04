AK Parti il kongreleri hafta sonu başlıyor

AA
AK Parti'de kongre heyecanı sürüyor...
3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.
İLK KONGRE MALATYA'DA
Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak.
Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.
ERDOĞAN'IN 40 İL KONGRESİNE KATILMASI BEKLENİYOR
MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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