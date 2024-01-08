ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçim süreci işliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

İstanbul'un merakla beklenen adayı ise Murat Kurum oldu.

Vatandaşlara çorba dağıttı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugüne sabah namazı ile başladı.

Murat Kurum, Eyüp Sultan Camii’ndeki sabah namazı sonrasında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

"Dualarla başlayacağız"

Hemen sonrasında gazetecilere konuşan Murat Kurum, "Dualarla başlayacağız" vurgusu ile cümlelerine başladı.

"Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz."

Kurum'un açıklamalarından geri kalanlar;

Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

"İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlıca yürüteceğiz"

Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimizin sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz. Acil eylem planlarında ortaya koymak için yürüteceğiz. İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız. Daha öncesinden onlar bizi biliyorlar. O birikimi, tecrübeyi buraya aktaracağız.