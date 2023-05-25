AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan 'Erdoğan' şarkısı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yeni bir şarkı paylaştı. Şarkı, "Aşk ile yürüyenler, Yolunda yorulmaz ki, Sevenlerin önünde hiç, Engeller duramaz ki.." dizeleriyle büyük beğeni topladı.

İHA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yeni bir şarkı paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan şarkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da beğendi ve hesabından paylaştı.

Klipte kullanılan Erdoğan görüntüleri büyük beğeni topladı

Söz ve müziği sanatçı, müzisyen Yücel Arzen'e ait olan şarkıya Tora Çelik ve Sezen Kiremit de sesleriyle katkıda bulundu.

Şarkının ritmi ve ahengi kadar klipte kullanılan Erdoğan görüntüleri de büyük beğeni topladı.

Vatan Sevgisi, Güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı Vizyonu temaları işlendi

Vatan Sevgisi, Güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı Vizyonu temaları hassasiyetle işlendi.