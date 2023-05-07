AK Parti İstanbul mitinginin drone görüntüsü Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için toplanan vatandaşların kalabalığı drone kamerasına yansıdı.

ensonhaber.com

AK Parti'nin milletvekili adayları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 1 hafta kala İstanbul seçmeniyle buluştu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ne rekor katılım gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını duyurdu.

40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit yapıldı.

Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye’nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran bir tasarım tercih edildi.

Havadan görüntüler

Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşların kalabalığı drone kamerasıyla görüntülendi.

Tamamen dolu alanda tarihi anlar yaşandı.