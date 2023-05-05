AK Parti, İstanbul'da düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi hazırladı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurdun dört bir köşesinde mitingler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. AK Parti de Büyük İstanbul Mitingi öncesinde, vatandaşlara mitinge ulaşım yollarını gösteren bir kılavuz paylaştı.

AA AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir miting gerçekleştirecek. İl Başkanlığı, gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı. Bu rehberde, vatandaşların alana hangi yollardan ulaşabileceğine dair güzergahlar belirtilerek aktarılıyor. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi amaçlandı Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım bilgisi paylaşıldı. 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek Bu kapsamda, miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak. Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında.. Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Ücretsiz ring seferleri Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.