Mücahit Birinci: İmamoğlu'nun cezası yanlış hesaplandı

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 2 yıl 5 ay 15 gün hapse çarptırılan İmamoğlu cezasının yanlış hesaplandığını vurgulayarak, asıl cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, davası Türkiye'nin gündeminde.

Seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılan Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, açıklanmasının ardından CHP tarafında büyük bir coşku ile karşılandı.

Yaşanan olaya ilişkin tepkiler ve eleştiriler ise art arda geldi.

"Sonuç ceza yanlış hesaplandı"

Esra Elönü moderatörlüğündeki Arafta Sorular programına katılan AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci konuya ilişkin düşünce ve eleştirilerini aktardı.

Birinci, cezanın artırılacağı yönündeki iddiaları doğru bulmadığını aktardı.

Kararda 4 usuli maddenin eksik olduğunu vurgulayan Birinci, 2 yıl 5 ay 15 olarak belirlenen cezanın yanlış hesaplandığını söyledi.

AK Parti MKYK üyesi: İmamoğlu'nun cezası yanlış hesaplandı VİDEO



Mücahit Birinci, konuşmasına şu ifadelerle devam etti;

"Herkesin farklı yöntemleri olabilir, ceza verme noktasında. İndirim ise indirim noktasında bir takım takdirler kullanılabilir cezada. Savcının neden istinaf ettiğini görebiliyorum bir hukukçu olarak. Ekrem İmamoğlu’nun eskiden sözcülüğünü yapan şahsa cevap oldun. Adeta sayın savcı cezayı yeterli bulmamış cezayı artıracaklar diye tezirat yaptılar ya böyle bir hal yok.

"Sayın savcıda bunu görmüş olacak ki istinaf yetkisini kullanmıştır"

Benim gördüğüm 4 usuli bir madde eksiklik var benim kanaatime göre kararda. Sayın savcıda bunu görmüş olacak ki istinaf yetkisini kullanmıştır. İstinaftan yüzde yüz döner diye bir şey söylemem. Ortaya koyacağım şeylere dikkat ederim. En bariz bana göre savcının istinaf ettiği sonuç cezada belki bir hesap hatası gibi bir şey gözüküyor. Sonuç ceza, hesap edilen en son ceza.





"Cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olması lazım"

Kanaatime göre 1 yıl 19 ay 15 gün olması lazım. Arada 5 gün var, 5 gün fazla yani takdir edilen ceza. Bu hesabın bu şekilde yapılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın savcı da bunu görmüş oalcak ki cezayı istinaf etti. Cezayı artırma noktasında bir hadise yok. Benim düşüncem şu, bunun hukuki tarafını tarışırız biz hukukçular ancak bunun hukuki tarafı önemli değil ki onlar için.

"Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız"

Büyük ihtimalle bunun istinaf ve yargıtaydan döneceğini hukukçuları ona söylemiştir. Bu kararın büyük ihtimalle istinaf ve yargıtay bozmasına uğrayacağını söylemişlerdir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu; Kararı eleştirebiliriz ama kararla bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz. Kanun yollarnı tanımıyoruz, mahkemeyi de basarız diyemeyiz. Kararı eleştirirsek üst mahkemeleri götürürüz.

Siz böyle bir şeyle bana gelseniz büyük ihtimalle 'Bozulur, panik yapmanıza gerek yok üst mahkemeye gidelim' derim ama şunu demezdim "Sevinin çak yapın hadi sarılalım"..."