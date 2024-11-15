AK Parti MYK toplandı

AA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.40'ta başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da, AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.
Toplantıda, Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve Meclis gündemi değerlendirilecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış