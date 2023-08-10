AK Parti MYK toplantısı başladı: Gündem yerel seçimler AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek.

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AK Parti yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te başlayacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında olağanüstü büyük kongre hazırlıkları konuşulacak.

7 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan kongrenin kesin tarihi için karar alınacak.

Gündem yerel seçimler

MYK'daki bir diğer gündem maddesi 31 Mart 2023'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri olacak.

Yerel seçimler için bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve izlenecek strateji hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ömer Çelik toplantıyı değerlendirecek

İç ve dış politikadaki diğer başlıkların da görüşüleceği toplantıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yapacak.