AK Parti Samsun milletvekili adayı Kadir Kayan adaylıktan çekildiğini duyurdu AK Parti Samsun 8. sıra milletvekili adayı Kadir Kayan, sıralamanın bölge halkının beklentisini ve teveccühünü karşılamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İHA

14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimine kısa bir süre kala partilerin aday listelerini açıklamasının ardından siyasetin nabzı giderek yükseliyor.

Açıklanan listeler sonucunda Kadir Kayan, AK Parti Samsun 8. sıra milletvekili adayı olarak açıklandı.

Daha sonra açıklama yapan Kayan, AK Parti Samsun milletvekili adaylığından sıralamanın bölge halkının beklentisini ve teveccühünü karşılamadığı gerekçesi ile feragat ettiğini belirtti.

"AK Partimizin neferi olarak hizmetime devam edeceğim"

Kadir Kayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Samsun 8. sıra milletvekili adayı olarak açıklandığı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Bölge seçmeninin teveccühüne karşı sorumluluğumuzun gereği, AK Parti 8. sıra milletvekili aday sıralamasından feragat ettiğimi, önceden olduğu gibi bundan sonra da cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimizin neferi olarak hizmetime devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.

"Beklentiler dikkate alınmadı"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayan, AK Parti’nin Samsun il yönetim kurulu üyeliği dahil değişik kademelerinde uzun yıllar görev aldığını, 4,5 yıldır da AK Parti Havza İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı sürecinde Samsun iç bölge teşkilatlarının ortak adayı olarak aday adaylığını açıkladığını belirterek şöyle konuştu: