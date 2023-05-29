AK Parti, seçimin analizini yapacak Cumhurbaşkanlığı zaferinin ardından AK Parti kurmayları, seçimin analizi yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam tarihi bir zafere imza attı...

Bugüne kadar girdiği 16 seçimi de kazanan Erdoğan, 17'ncisini de hanesine yazdırdı.

81 ilin 52'sinden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı, ilk tura göre oy oranını artırdı.

AK Parti kurmayları, seçimin analizini yapacak

27 milyon seçmenin tercih ettiği isim olan Erdoğan, adeta şahlanış sürecine girdi.

Türkiye'nin Yüzyılı vizyonu ile yola çıkan Cumhurbaşkanı, kabinesini belirledikten sonra işinin başına geçecek.

Dünkü sonuçlar kazandırsa da AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kaybına uğradığı illeri araştıracak.

Sonuç, Erdoğan'a sunulacak

Seçimin analizini yapmaya hazırlanan partideki önemli isimler, ayrıca Erdoğan'ın hangi illerde oyunu yükselttiğine de bakacak.

Seçimin röntgenini çekecek olan partililer, sonucu da Erdoğan'a sunacak.