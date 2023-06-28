AK Parti Sözcüsü Çelik: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık insanlık suçudur İsveç'in attığı adımı kınayan Ömer Çelik, başvuruya verilen onayı lanetlediklerini söyledi. AK Parti Sözcüsü, bu tür eylemlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

AA

İsveç, yine bir provokatif harekete imza attı.

Stockholm makamları, cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak üzere yapılan başvuruya izin verdi.

Bu durum, Ankara'dan peş peşe tepkileri tetikledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, atılan adımı lanetledi.

"Başvuruya onay vermesini lanetliyoruz"

Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz." dedi.

İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınadıklarını belirten Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık insanlık suçudur"